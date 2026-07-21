Беременную пассажирку экстренно эвакуировали с круизного лайнера в США

У беременной пассажирки возникли осложнения во время круиза на корабле Carnival Sunrise

Беременную пассажирку экстренно эвакуировали с круизного лайнера Carnival Sunrise сразу после начала путешествия. Об этом стало известно Daily Mail (DM).

Инцидент произошел 16 июля через несколько часов после отплытия корабля от берега Майами, США. У 29-летней женщины возникли осложнения во время круиза, ей потребовалась срочная медицинская помощь. Поэтому лайнер бросил якорь рядом с каналом Government Cut, соединяющим порт Майами с Атлантическим океаном.

На борт явилась бригада спасателей и доставила пострадавшую на берег, ее госпитализировали. Состояние женщины и плода на данный момент неизвестно.

Уточняется, что инцидент не повлиял на дальнейший маршрут судна. В программу поездки входили четыре ночи плавания с остановками на островах Принцесс-Кейс и в Нассау на Багамах.

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