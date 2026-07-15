Шашлык на российском теплоходе стоил пассажирам месячной зарплаты

Пассажиры теплохода «Вещий Олег» в Москве заплатили 25 тысяч рублей за шашлык

Месячной зарплаты стоил пассажирам шашлык на российском теплоходе в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал «Shot проверка».

По данным источника, компания туристов захотела посидеть на верхней палубе теплохода «Вещий Олег» и получила разрешение при условии, что возьмет блюдо с мангала. Путешественники заказали два шашлыка, креветки и напитки, а в конце поездки получили счет почти на 30 тысяч рублей.

Выяснилось, что стоимость еды в меню была указана за каждые 100 граммов, о чем официант не предупредил, а гостям принесли блюда почти по килограмму каждое. В чеке сотрудники теплохода указали также чаевые и пиво, которое обещали в подарок. После споров лишние позиции из расчета убрали, однако туристы все равно заплатили 25 тысяч рублей. При этом стоимость поездки на судне составила всего 1400 рублей.

Уточняется, что данный случай — не единственный. Пассажиры давно жалуются на необоснованные траты во время поездки на теплоходе «Вещий Олег», которые необходимы, чтобы занять место на верхней палубе.

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