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11:08, 4 апреля 2023Экономика

Власти России разрешат Shell получить деньги за долю в «Сахалине-2»

«Ъ»: власти России одобрили передачу Shell 94,8 млрд рублей за долю в «Сахалине-2»

Фото: Sergei Karpukhin / Reuters

Британско-нидерландская Shell получит 94,8 миллиарда рублей за долю в российском проекте «Сахалин-2» и сможет вывести деньги из страны. Разрешили передачу денежных средств зарубежной компании власти России, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Собеседники издания заявляют, что энергетическая компания «НОВАТЭК» получила соответствующее согласие от президента страны Владимира Путина. Компания планирует приобрести долю Shell и уже подал заявку в правительство.

До продажи доли власти собирались провести аудит проекта, подозревая Shell в нанесении ущерба «Сахалину-2», и хотели уменьшить сумму платежа. Однако, как указал «НОВАТЭК», нарушения можно покрыть за счет полагавшихся компании дивидендов от участия в проекте за 2021 год, которые она полностью не получила. В результате Shell должна получить всю сумму за проданную долю в проекте.

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Мария Грушко
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