Путин передал государству имущество компании-оператора «Сахалин-2»

Путин подписал указ о передаче имущества Sakhalin Energy в собственность государству

Президент России Владимир Путин подписал указ о специальных мерах в топливо-энергетической сфере в связи с недружественными действиями иностранных государств. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Российский лидер указом предписал сменить оператора нефтегазового проекта «Сахалин-2» Sakhalin Energy и передать имущество компании в собственность государству. Согласно документу, имущество оператора проекта будет передано в безвозмездное пользование созданной правительством компании. Также государству перейдут все права и обязанности оператора проекта.

В настоящее время акционерами «Сахалин Энерджи» являются «Газпром» (50 процентов плюс одна акция), Shell (27,5 процента минус одна акция), а также Mitsui & Co. (12,5 процента) и Mitsubishi (10 процентов).

Из указа Путина следует, что все сотрудники нынешнего оператора «Сахалин-2» Sakhalin Energy должны быть переведены в структуру нового оператора.

Управляющий обществом обязан осуществить перевод всех работников компании (ее российских филиала и представительства) в общество Владимир Путин Президент России

Доля «Газпрома»

Доли в уставном капитале нового оператора «Сахалина-2», создаваемого вместо Sakhalin Energy, будут у «Газпром Сахалин холдинга» и самой новой компании-оператора. В документе отмечается, что иностранные участники за месяц должны уведомить кабмин России о согласии принять свои доли в новом операторе, пропорционально текущим.

Доли в уставном капитале общества [нового оператора] принадлежат: ООО «Газпром Сахалин холдинг» пропорционально количеству принадлежащих ему акций в уставном капитале компании [Sakhalin Energy]; обществу пропорционально количеству акций в уставном капитале компании, принадлежащих остальным акционерам Владимир Путин Президент России

Отмечается, что у иностранных компаний есть возможность получить доли в новом операторе, пропорционально своим текущим долям в Sakhalin Energy.

Правительство России намерено в трехдневный срок проверить все необходимые документы, поданные вместе с уведомлением, и принимает решение о возможности передачи доли.

Участие Японии в проекте «Сахалин-2»

Согласно утвержденной японским правительством «Белой книги по энергетике» за 2021 финансовый год, Токио планирует сохранить участие национальных компаний в нефтегазовых проектах «Сахалин-1» и «Сахалин-2». Отмечается, что страна считает эти проекты крайне важными с точки зрения своей экономической безопасности.

В документе говорится о том, что ситуация с высокими ценами на энергетические ресурсы может затянуться надолго, в связи с этим японской стороне следует иметь доступ к стабильным поставкам сжиженного природного газа (СПГ) с «Сахалина-2».

В кабмине Японии отметили, что эти поставки обеспечивают около трех процентов выработки электроэнергии в стране. Поступление СПГ на основе долгосрочных контрактов позволяет государству снижать негативный эффект от глобального роста цен на энергоресурсы.

Такое же мнение и у министра экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуды. В мае он заявлял, что страна не планирует выходить из нефтегазового проекта «Сахалин-2», даже если ей скажут пойти на этот шаг, поскольку над получением этого актива трудились предшественники.

Владельцем земли может быть Россия, но право аренды и оборудование для сжижения и транспортировки принадлежат японскому правительству и японским компаниям Коити Хагиуда Министр экономики, торговли и промышленности Японии

Планы Индии

В мае британско-нидерландский нефтегазовый гигант Shell начал переговоры с консорциумом индийских энергетических компаний о продаже своей доли в проекте «Сахалин-2».

По данным Reuters, занять место Shell захотели, в частности, предприятия ONGC Videsh и Gail. Европейская компания потребовала, чтобы переговоры шли по двум отдельным направлениям — по покупке доли в проекте и по приобретению долгосрочных контрактов на поставки СПГ и сырой нефти, который Shell заключила с заводом «Сахалин-2».

Также в мае стало известно, что индийская ONGC задумалась и над покупкой 30-процентной доли американской ExxonMobil в проекте «Сахалин-1». Компания планирует приобрести энергетические активы по низкой цене, чтобы «обезопасить энергопоставки» в страну. ONGC вместе с другими участниками индийского рынка — Bharat Petroleum и Indian Oil — также провели предварительные переговоры по приобретению 20 процентов акций транснационального гиганта BP в «Роснефти».