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В Японии высказались об участии в проектах «Сахалин-1» и Сахалин-2

Кабмин Японии заявил о намерении сохранить участие в проектах «Сахалин-1» и «Сахалин-2»

Фото: Aris Messinis / Reuters

Правительство Японии намерено сохранить участие национальных компаний в нефтегазовых проектах «Сахалин-1» и «Сахалин-2». Об этом говорится в утвержденной кабинетом министров «Белой книге по энергетике» за 2021 финансовый год, передает ТАСС.

В Кабмине уточнили, что Токио считает эти проекты крайне важными с точки зрения своей экономической безопасности.

В документе отмечается, что ситуация с высокими ценами на энергетические ресурсы может затянуться надолго. В связи с этим Японии необходимо иметь доступ к стабильным поставкам сжиженного природного газа (СПГ) с «Сахалина-2».

По оценкам японского правительства, эти поставки обеспечивают около трех процентов выработки электроэнергии в стране. И поступление СПГ на основе долгосрочных контрактов позволяет снижать негативный эффект от глобального роста цен на энергоресурсы, подчеркивается в документе.

В конце мая аналогичную мысль высказывал министр экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда. По его словам, таких планов у Токио нет, даже если ему скажут пойти на этот шаг. «Владельцем земли может быть Россия, но право аренды и оборудование для сжижения и транспортировки принадлежат японскому правительству и японским компаниям», — подчеркнул Хагиуда.

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Марина Совина
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