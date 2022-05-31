Япония высказалась о выходе из проекта «Сахалин-2»

Министр экономики Коити Хагиуда: Япония не выйдет из нефтегазового проекта «Сахалин-2»

Япония не планирует выходить из нефтегазового проекта «Сахалин-2», даже если ей скажут пойти на этот шаг. Об этом сообщил министр экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда, пишет ТАСС.

Он добавил, что« Сахалин-2» — это актив, над получением которого трудились предшественники. «Владельцем земли может быть Россия, но право аренды и оборудование для сжижения и транспортировки принадлежат японскому правительству и японским компаниям», — подчеркнул Хагиуда.

Ранее он говорил и о другой причине. Япония не хочет выходить из нефтегазового проекта из-за опасений, что ее место может занять другая страна.

«Газпрому» принадлежит контрольный пакет акций в «Сахалине-2 (50 процентов плюс одна), у Shell было около 27,5 процента, у Mitsui 12,5 и у Mitsubishi 10 процентов. В марте японские корпорации Mitsui и Mitsubishi отказались выходить из российского нефтегазового проекта. Shell же начала «болезненный» выход из «Сахалина-2». Убытки от закрытия бизнеса в России составят около пяти миллиардов долларов.

