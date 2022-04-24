Выход компании Shell из российского проекта «Сахалин-2» назвали кошмаром

FT: британская нефтегазовая группа Shell начала болезненный выход из проекта «Сахалин-2»

Британская нефтегазовая группа Shell начала «болезненный» выход из проекта «Сахалин-2». Источник, знакомый с ситуацией, назвал «кошмаром» переговоры, которые ведутся по этому поводу, передает газета Financial Times.

Отмечается, что в настоящее время компания продает свои 27,5 процента доли в месторождении. Убытки от закрытия бизнеса в России составят около пяти миллиардов долларов.

5 миллиардов долларов теряет Shell после закрытия бизнеса в России

Shell пытается хотя бы частично компенсировать свои издержки, пишет издание. Активы нефтегазовой группы готовы приобрести китайские Cnooc, CNPC и Sinopec, но для этого британской стороне придется пойти на значительную скидку.

Газета отмечает, что расположенный на Дальнем Востоке России проект «Сахалин-2» является ключевым источником сжиженного природного газа (СПГ) для нескольких нуждающихся в топливе стран Восточной Азии, но поскольку большинство энергетических компаний сокращают свое присутствие в России, у Shell остается мало вариантов.

В начале марта британская нефтегазовая группа Shell объявила о решении выйти из совместных с Россией предприятий и прекратить участие в проекте «Северный поток-2». Также компания намерена закрыть все свои автозаправочные станции (АЗС) на территории России.

Потери компании, связанные с ее уходом из страны, составят от четырех до пяти миллиардов долларов в первом квартале этого года. Концерн также планирует отказаться и от поставок российской нефти и газа. Позже сообщалось, что крупнейшая европейская нефтяная компания решила покупать не чистое российское топливо, а смешанное.

20 апреля Bloomberg писал, что Shell уже начала выводить сотрудников из России. Речь идет о тех, кто работал в совместных предприятиях компании с «Газпромом» и «Газпром нефтью». Десятки работников, занятых на нефтегазовом проекте «Сахалин-2», были уволены с последующей переброской на другие проекты.

Российскому «Газпрому» принадлежит 50 процентов плюс одна акция проекта «Сахалин-2», у Shell около 27,5 процента, у Mitsui 12,5 и у Mitsubishi 10 процентов.

Опасения Японии

Япония выразила свои опасения относительно выхода компании Shell из проекта «Сахалин-2». Возможное доминирование Москвы и Пекина в проекте может привести к ограничению доступа Японии к сжиженному природному газу.

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно отказался обсуждать деловые переговоры отдельных компаний, но подчеркнул, что в целом возможность поглощения Китаем демонстрирует важность для Токио сохранить свои акции.

Если Япония выйдет из проекта, а Россия или третья страна приобретут концессию, мы обеспокоены тем, что это приведет к дальнейшему росту цен на ресурсы в пользу России и не будет эффективной санкцией Хирокадзу Мацуно генеральный секретарь кабинета министров Японии

Япония считает сохранение доступа к СПГ с острова Сахалин жизненно важным для своей энергетической безопасности. Тем не менее, в свете ситуации вокруг Украины страна запретила импорт российского угля и договорилась с союзниками по G7 о снижении общей зависимости от российской энергии.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что власти Японии боятся выходить из российских энергетических проектов, поскольку не хотят, чтобы место Токио заняли другие игроки. Отмечалось, что японские компании Mitsubishi и Mitsui владеют 22,5 процента нефтегазового проекта «Сахалин-2», при этом большая часть добываемого там топлива направляется в Японию. Отказ от этого месторождения вынудит Токио искать альтернативные источники энергии на уже перегруженном рынке.

Японский министр экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда заявил, что отказ от инвестиций в «Сахалин-2» приведет в росту цен на ресурсы и, наоборот, принесет пользу России.

