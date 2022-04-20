Британская Shell начала выводить сотрудников из России

Британская компания Shell начала выводить сотрудников из совместных проектов с «Газпромом»

Британская нефтегазовая компания Shell начала выводить своих сотрудников из России, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Речь идет о тех сотрудниках, кто работал в совместных предприятиях компании с «Газпромом» и «Газпром нефтью». Кроме того, десятки сотрудников Shell, занятых на нефтегазовом проекте «Сахалин-2», были уволены с последующей переброской на другие проекты. По данным агентства, у Shell есть как минимум два долгосрочных контракта с «Газпромом».

В конце февраля Shell объявила о решении выйти из совместных с Россией предприятий и прекратить участие в проекте «Северный поток-2». Также компания намерена закрыть все свои автозаправочные станции (АЗС) на территории России.

Потери компании, связанные с ее уходом из страны, составят от четырех до пяти миллиардов долларов в первом квартале этого года. Концерн также хочет отказаться и от поставок российской нефти и газа. Позже сообщалось, что крупнейшая европейская нефтяная компания решила покупать не чистое российское топливо, а смешанное.