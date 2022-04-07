Shell оценила миллиардные потери от ухода из России

Shell оценила связанные с Россией потери в 4-5 миллиардов долларов

Потери британской нефтегазовой компании Shell, связанные с ее уходом из России, составят от четырех до пяти миллиардов долларов в первом квартале этого года, сказано в ее прогнозе на сайте концерна.

По оценкам, такие потери будут после снижения стоимости внеоборотных активов и из-за дополнительных расходов (списание дебиторской задолженности, ожидаемые потери по кредитам и обременительным контрактам). В Shell подчеркнули, что это не повлияет на скорректированную прибыль.

В конце февраля Shell объявила о решении выйти из совместных с «Газпромом» и «Газпром нефтью» предприятий, а также прекратить участие в проекте «Северный поток-2». Также компания решила закрыть все свои автозаправочные станции (АЗС) на территории России.

Концерн откажется и от поставок российской нефти и газа. Руководство концерна заявило о намерениях перестать сотрудничать по всем нефтегазовым проектам в России.

В марте года вице-премьер России Александр Новак предупредил о катастрофических последствиях отказа от российской нефти для мирового рынка.