Вице-премьер России Александр Новак предупредил о катастрофических последствиях отказа от российской нефти для мирового рынка. Его слова передает РИА Новости.

По словам Новака, такой шаг вызовет на мировом рынке всплеск цен на топливо. Он заявил, что баррель нефти может подорожать до 300 долларов и более. При этом быстро заместить российскую нефть на европейском рынке невозможно. На это потребуется не один год, а заплатить за это придется потребителям в Европе, подчеркнул Новак.

В ходе торгов 7 марта цена нефти марки Brent достигла новой рекордной отметки и превысила $130 за баррель, побив пиковые значения 2012 года.