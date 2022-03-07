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Цена нефти марки Brent достигла новой рекордной отметки

Цена нефти марки Brent превысила $130 за баррель, побив пиковые значения 2012 года

Фото: Pixabay

Цена нефти марки Brent достигла новой рекордной отметки и превысила $130 за баррель, побив пиковые значения 2012 года более 128 долларов, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные торгов.

По состоянию на 2:28 по московскому времени майские фьючерсы прибавляли в стоимости 9,35 процента, до 129,06 доллара за баррель. Апрельские фьючерсы на марку WTI росли на 9,68 процента до 126,12 доллара.

В 2:06 цена на Brent, по данным торгов, поднималась до 130,3 доллара, а максимальное значение составило 130,89 доллара. Исторический максимум нефти этой марки фиксировался в 2008 году, когда стоимость барреля превысила 143 доллара.

Ранее, 3 марта, стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent превысила 118 долларов за баррель впервые с февраля 2013 года.

На фоне сложной геополитической ситуации в мире международное рейтинговое агентство S&P повысило прогноз по стоимости нефти на ближайшие три года. Аналитики предполагают, что Brent в 2022 году подорожает с 75 до 85 долларов за баррель, WTI — с 70 до 80 долларов. В 2023 году Brent предсказали рост с 65 до 70 долларов, WTI — с 60 до 65 долларов.

Марина Совина
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