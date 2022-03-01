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Дан прогноз по ценам на нефть

По прогнозам S&P, нефть Brent подорожает до 85 долларов за баррель в 2022 году

Фото: Pascal Rossignol / Reuters

Международное рейтинговое агентство S&P повысило оценку стоимости нефти на ближайшие три года. По прогнозу, Brent в 2022 году подорожает с 75 до 85 долларов за баррель, в 2023 году — с 65 до 70 долларов.

На 2024 год прогноз остался на уроне 55 долларов за баррель. В S&P считают, что нефть марки WTI в этом году подорожает с 70 до 80 долларов за баррель, в 2023 году — с 60 до 65 долларов. На 2024 год дан прогноз на уровне 50 долларов за баррель.

Brent от TradingView

Аналитики подчеркнули, что повышение цен связано с ситуаций вокруг Украины. «Перебои в экспорте российской нефти и газа, связанные с конфликтом, будь то из-за санкций, кибератаки на инфраструктуру или удержания Россией объемов, могут привести к дальнейшему скачку цен», — уточнили в агентстве.

Канада первой из стран Запада решила отказаться от закупок нефти в России. По данным Статистического управления Канады, в 2021 году страна импортировала российские энергоносители на 228 миллионов долларов.

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Платон Щукин
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