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Shell закроет свои заправки в России

Топливная компания Shell закроет свои АЗС на территории России

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Британско-нидерландская топливная компания Shell закроет все свои автозаправочные станции (АЗС) на территории Российской Федерации. Об этом говорится в заявлении компании.

Ранее во вторник, 8 марта, концерн объявил об отказе от поставок российской нефти и газа. Руководство Shell заявило о намерениях перестать сотрудничать по всем нефтегазовым проектам в России. Так, первым шагом к этому станет прекращение спотовых закупок российского сырья.

Ранее в маре 2022 года вице-премьер России Александр Новак предупредил о катастрофических последствиях отказа от российской нефти для мирового рынка.

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Сергей Равин
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