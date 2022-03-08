Shell закроет свои заправки в России

Британско-нидерландская топливная компания Shell закроет все свои автозаправочные станции (АЗС) на территории Российской Федерации. Об этом говорится в заявлении компании.

Ранее во вторник, 8 марта, концерн объявил об отказе от поставок российской нефти и газа. Руководство Shell заявило о намерениях перестать сотрудничать по всем нефтегазовым проектам в России. Так, первым шагом к этому станет прекращение спотовых закупок российского сырья.

Ранее в маре 2022 года вице-премьер России Александр Новак предупредил о катастрофических последствиях отказа от российской нефти для мирового рынка.