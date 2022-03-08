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Shell объявила об отказе от российских нефти и газа

Топливная компания Shell объявила об отказе от закупки нефти и газа из России

Фото: Pascal Rossignol / Reuters

Британско-нидерландская топливная компания Shell объявила об отказе от поставок российской нефти и газа. Об этом во вторник, 8 марта, сообщает агентство Bloomberg.

В руководстве Shell заявили, что концерн намерен перестать сотрудничать по всем нефтегазовым проектам в России. Так, первым шагом к этому станет прекращение спотовых закупок российского сырья.

Ранее в маре 2022 года вице-премьер России Александр Новак предупредил о катастрофических последствиях отказа от российской нефти для мирового рынка. По словам Новака, такой шаг вызовет всплеск цен на топливо. Он отметил, что баррель нефти может подорожать до 300 долларов и более.

В ходе торгов в понедельник, 7 марта, цена нефти марки Brent достигла новой рекордной отметки и превысила 130 долларов за баррель, побив пиковые значения 2012 года.

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Сергей Равин
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