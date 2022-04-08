Shell нашла способ покупать российскую нефть

Bloomberg: Shell сможет покупать нефть российского производства при условии ее смешения

Британская нефтегазовая компания Shell, которая объявила о своем уходе из России, нашла способ закупать российскую нефть. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Крупнейшая европейская нефтяная компания решила покупать не чистое российское топливо, а смешанное. Баррель, который закупает Shell, должен состоять на 50,01 топлива не российского происхождения. Остальная часть — 49,99 процента — может быть произведена в России. Технически такая смесь уже не считается российским топливом, так как его часть в барреле — менее половины.

Чтобы зафиксировать новый способ закупки топлива, Shell внесла правки в общие положения и условия своих контрактов. Теперь в документы вписано, что товары не должны быть произведены в России и не должны быть загружены или вывезены из РФ. «Товары считаются произведенными в России, если они произведены в России или если их состав (по объему) на 50 и более процентов состоит из материала, произведенного в РФ», — цитирует агентство новое положение.

В конце февраля Shell объявила о решении выйти из совместных с «Газпромом» и «Газпром нефтью» предприятий, а также прекратить участие в проекте «Северный поток-2». Также компания решила закрыть все свои автозаправочные станции (АЗС) на территории России.

Shell подсчитала потери от ухода из России — они составят от четырех до пяти миллиардов долларов в первом квартале этого года. По оценкам, такие потери будут после снижения стоимости внеоборотных активов и из-за дополнительных расходов (списание дебиторской задолженности, ожидаемые потери по кредитам и обременительным контрактам). В Shell подчеркнули, что это не повлияет на скорректированную прибыль.