Стало известно о боязни Японии выходить из российских энергопроектов

Bloomberg: власти Японии боятся выходить из российских энергопроектов из-за других игроков

Власти Японии боятся выходить из российских энергетических проектов, поскольку не хотят, чтобы место Токио заняли другие игроки. Об этом стало известно агентству Bloomberg.

Отмечается, что японские компании Mitsubishi и Mitsui владеют 22,5 процента нефтегазового проекта «Сахалин-2», при этом большая часть добываемого там топлива направляется в Японию. Отказ от этого месторождения вынудит Токио искать альтернативные источники энергии на уже перегруженном рынке.

Кроме того, министр торговли Коити Хагиуда опасается, что это спровоцирует рекордный рост цен на сырье. «Если Япония выйдет из проекта, его купит третья сторона», — полагает он.

Выход из совместного с Россией проекта «Сахалин-2» обойдется Японии в 1,8 триллиона иен (15 миллиардов долларов), подсчитали потери журналисты. Стране придется дополнительно закупать топливо, спотовые закупки повысят общую стоимость импорта на 35 процентов. В конечном итоге потребители будут платить значительно больше за газ и электроэнергию.

Премьер-министр Фумио Кисида сказал, что «Сахалин-2» «позволяет закупать энергию по низким ценам в долгосрочной перспективе». В марте японские корпорации Mitsui и Mitsubishi отказались выходить из российского нефтегазового проекта.

«Сахалин-2» — нефтегазовый проект, реализуемый на Сахалине на условиях раздела продукции. Российскому «Газпрому» принадлежит контрольный пакет акций, 50 процентов плюс одна, у Shell около 27,5 процента, у Mitsui 12,5 и у Mitsubishi 10 процентов.