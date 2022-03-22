Подсчитаны многомиллиардные потери Японии от выхода из проекта «Сахалин-2»

Япония потеряет 15 миллиардов долларов в случае выхода из проекта «Сахалин-2»

Япония станет платить на треть больше в год за импортируемый сжиженный природный газ (СПГ) в случае выхода из совместного с Россией проекта «Сахалин-2», пишет Nikkei​​​​​.

Это может стать судьбоносным решением для бедной энергоресурсами азиатской страны, отмечет издание. «Сахалин-2» производит 10 миллионов тонн СПГ в год, причем примерно 60 процентов топлива идет в Японию. «В условиях глобальной конкуренции за СПГ практически нет альтернативы "Сахалину-2", кроме спотового рынка», — сказал профессор бизнеса в японском университете Meisei Масахико Хосокава.

Выход из проекта обойдется Японии в 1,8 триллиона иен (15 миллиардов долларов), подсчитали потери журналисты. Стране придется дополнительно закупать топливо, спотовые закупки повысят общую стоимость импорта на 35 процентов. В конечном итоге потребители будут платить значительно больше за газ и электроэнергию. Tokyo Electric Power Co. Holdings и четыре другие японские энергетические компании планируют повысить тарифы на электроэнергию в мае этого года, девятый месяц подряд.

Премьер-министр Фумио Кисида сказал, что «Сахалин-2» «позволяет закупать энергию по низким ценам в долгосрочной перспективе». В марте японские корпорации Mitsui и Mitsubishi отказались выходить из российского нефтегазового проекта.

«Сахалин-2» — нефтегазовый проект, реализуемый на Сахалине на условиях раздела продукции. Российскому «Газпрому» принадлежит контрольный пакет акций, 50 процентов плюс одна, у Shell около 27,5 процента, у Mitsui 12,5 и у Mitsubishi 10 процентов.