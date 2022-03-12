Японские корпорации отказались выходить из российского проекта «Сахалин-2»

Nikkei: японские корпорации Mitsui и Mitsubishi продолжат участие в проекте РФ «Сахалин-2»

Японские корпорации Mitsui и Mitsubishi отказались выходить из российского нефтегазового проекта «Сахалин-2», в котором они являются акционерами. Как сообщает журнал Nikkei, они продолжат участие в проекте, который позволяет поставлять энергоносители электроэнергетическим и газовым компаниям Японии.

Как отмечает издание, руководитель одного из торговых домов заявил высокопоставленным чиновникам в Министерстве экономики, торговли и промышленности, что «позиция Японии в отношении своих интересов на Сахалине сильно отличается от Европы и США».

Представители ведомства, в свою очередь, подтвердили важность национальных интересов в этом вопросе. Журнал сообщает со ссылкой на документы, что выход японских корпораций из проекта «Сахалин-2» оказался бы выгоден для России и Китая.

«Сахалин-2» — нефтегазовый проект, реализуемый на Сахалине на условиях раздела продукции. Российскому «Газпрому» принадлежит контрольный пакет акций, 50 процентов плюс одна, у Shell около 27,5 процента, у Mitsui 12,5 и у Mitsubishi 10 процентов. Начиная с 2009 года из ежегодно производимых в рамках проекта 10 миллионов тонн около 60 процентов приходится на Японию, что составляет почти весь ее импорт сжиженного природного газа из России.

Ранее британско-нидерландская топливная компания Shell объявила об отказе от поставок российской нефти и газа. В руководстве Shell заявили, что концерн намерен перестать сотрудничать по всем нефтегазовым проектам в России. Так, первым шагом к этому станет прекращение спотовых закупок российского сырья.

