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Япония объяснила отказ выйти из «Сахалина-2»

Министр Хагиуда объяснил, что Япония опасается выйти из «Сахалина-2» из-за третьих стран

Фото: Сергей Гунеев / «РИА Новости»

Япония не будет выходить из нефтегазового проекта «Сахалин-2» из-за опасений, что ее место может занять другая страна. Так отказ Токио объяснил японский министр экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда в ходе заседания кабинета министров. Об этом сообщает Sankei.

«Выход [из проекта] не станет эффективной санкцией, если третья страна приобретет долю», — заявил Хагиуда, указав на то, что англо-голландская Shell уже начала переговоры о продаже своей доли в «Сахалине-2» китайской нефтяной компании.

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По мнению министра, отказ от инвестиций в «Сахалин-2» приведет в росту цен на ресурсы и, наоборот, принесет пользу России.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что власти Японии боятся выходить из российских энергетических проектов, поскольку не хотят, чтобы место Токио заняли другие игроки. Отмечалось, что японские компании Mitsubishi и Mitsui владеют 22,5 процента нефтегазового проекта «Сахалин-2», при этом большая часть добываемого там топлива направляется в Японию. Отказ от этого месторождения вынудит Токио искать альтернативные источники энергии на уже перегруженном рынке.

«Сахалин-2» — нефтегазовый проект, реализуемый на Сахалине на условиях раздела продукции. Российскому «Газпрому» принадлежит контрольный пакет акций, 50 процентов плюс одна, у Shell около 27,5 процента, у Mitsui 12,5 и у Mitsubishi 10 процентов. В марте японские корпорации Mitsui и Mitsubishi отказались выходить из российского нефтегазового проекта.

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Марина Совина
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