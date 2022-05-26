Индия захотела занять место нефтегазового гиганта из Европы в российском проекте

Reuters заявило о переговорах Shell с индийским консорциумом о продаже доли в «Сахалине-2»

Британско-нидерландский нефтегазовый гигант Shell начал переговоры с консорциумом индийских энергетических компаний о продаже своей доли в российском проекте «Сахалин-2», включающем крупный завод по производству сжиженного природного газа (СПГ). Об этом сообщает Reuters со ссылкой на анонимные источники.

Занять место Shell захотели, в частности, предприятия ONGC Videsh и Gail. Европейская компания настаивает, чтобы переговоры шли по двум отдельным направлениям — по покупке доли в проекте и по приобретению долгосрочных контрактов на поставки СПГ и сырой нефти, который Shell заключила с заводом «Сахалин-2».

При этом в настоящее время Shell не ведет переговоров о продаже доли в «Сахалине-2» с другими потенциальными покупателями, в частности, китайскими энергетическими группами. Возможная стоимость сделки неясна, так как европейский гигант списал свои российские активы на 3,9 миллиарда долларов. Shell приняла такое решение после объявления об уходе из страны в конце февраля.

Главным акционером проекта «Сахалин-2» является российский «Газпром» с долей в 50 процентов. Shell владеет 27,5 процента акций, остальное делят между собой японские Mitsui и Mitsubishi. Японские корпорации выходить из российского проекта после начала спецоперации отказались — министр экономики, торговли и промышленности страны Коити Хагиуда объяснил решение тем, что отказ от инвестиций в «Сахалин-2» приведет к росту цен на ресурсы и, наоборот, принесет пользу России.

Индийская ONGC также задумалась над покупкой 30-процентной доли американской ExxonMobil в проекте «Сахалин-1». Компания намерена приобрести энергетические активы по низкой цене, чтобы «обезопасить энергопоставки» в страну. ONGC вместе с другими участниками индийского рынка — Bharat Petroleum и Indian Oil — также провели предварительные переговоры по приобретению 20 процентов акций транснационального гиганта BP в «Роснефти».