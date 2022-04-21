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Китайские гиганты захотели выкупить долю Shell в российском проекте

Bloomberg: CNOOC, CNPC и Sinopec Group хотят купить долю Shell в проекте «Сахалин-2»

Фото: Frank Augstein / AP

Китайские энергетические компании CNOOC, CNPC и Sinopec Group хотят купить долю Shell в российском проекте «Сахалин-2». Переговоры уже идут, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Речь идет о доле в 27,5 процентов, которую гиганты из Китая могут получить после прекращения работы европейской компании в России. Покупателем может выступить как одна из компаний, так и консорциум всех трех.

Сейчас переговоры находятся на ранней стадии, и, возможно, сделка все же не состоится. Shell готова обсуждать продажу доли и с другими потенциальными покупателями, утверждает один из собеседников агентства.

20 апреля Bloomberg сообщало, что Shell уже начала выводить сотрудников из России. Речь идет о тех, кто работал в совместных предприятиях компании с «Газпромом» и «Газпром нефтью». Десятки работников, занятых на нефтегазовом проекте «Сахалин-2», были уволены с последующей переброской на другие проекты.

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Платон Щукин
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