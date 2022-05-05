Shell подсчитала потери после ухода из России

Shell потеряла $3,9 млрд после ухода из России на фоне спецоперации

Британско-нидерландская нефтегазовая компания Shell отчиталась о потерях в размере 3,9 миллиарда долларов в первом квартале 2022 года после ухода из российских проектов. Несмотря на это, доходы компании превзошли самые высокие оценки аналитиков — помогла волатильность на энергетических рынках в связи с последствиями происходящего на Украине.

В отчете указано, что Shell зафиксировала убыток в 1,614 миллиарда долларов после выхода из проекта «Сахалин-2» по производству СПГ. Кроме того, энергетический гигант списал 1,126 миллиарда долларов инвестиций в «Северный поток-2». Совместные с «Газпром нефтью» проекты оказались убыточными, совокупное обесценение от участия в которых составило 386 миллионов долларов.

Несмотря на нестабильную геополитическую обстановку и уход из крупных нефтегазовых проектов, Shell получила рекордную квартальную прибыль. Так, скорректированная чистая прибыль составила 9,1 миллиарда долларов по сравнению с 3,23 миллиарда долларов в годовом выражении. Показатель EBITDA (прибыль компании до вычета процентов, налогов, износа и амортизации — прим. «Ленты.ру») составил 19 миллиардов долларов, что превысило значение предыдущего квартала на 3,3 миллиарда долларов.

Shell также впервые сообщила о доходах отдела возобновляемых источников. Подразделение, которое отвечает за переход на экологически чистую энергию, отчиталось о скорректированной чистой прибыли в размере 344 миллионов долларов по сравнению с убытком в размере 102 миллионов долларов годом ранее. Кроме того, продажи СПГ, необходимого для прекращения зависимости Европы от энергоресурсов из России, выросли на 9 процентов, до 18,3 миллиона тонн.

В начале марта одна из крупнейших нефтегазовых компаний Shell объявила о решении выйти из совместных с Россией предприятий и прекратить участие в проекте «Северный поток-2» из-за напряженной геополитической ситуации. Также компания захотела закрыть все свои автозаправочные станции (АЗС) на территории России. 20 апреля стало известно, что Shell уже начала выводить сотрудников из России. Речь идет о тех, кто работал в совместных предприятиях компании с «Газпромом» и «Газпром нефтью».

Ранее убытки после прекращения бизнеса в России также подсчитала норвежская нефтегазовая компания Equinor. Конкурент «Газпрома» признал чистое обесценение активов в России в размере 1,08 миллиарда долларов.