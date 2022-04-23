Стало известно о «кошмаре» выходящей из российского бизнеса компании Shell

Financial Times рассказала о «кошмаре» компании Shell, выходящей из проекта «Сахалин-2»

Британско-нидерландская нефтегазовая группа Shell запустила процесс «болезненного» выхода из российского проекта «Сахалин-2», пишет газета Financial Times.

Источник, знакомый с ситуацией, рассказал изданию, что руководство компании ведет «кошмарные» переговоры. Речь идет о продаже 27,5 процента доли в месторождении. Как отметил эксперт, Shell теряет пять миллиардов долларов из-за закрытия бизнеса в России. Сейчас она пытается компенсировать хоть часть этих денег. Приобрести активы фирмы с большой скидкой готовы китайские Cnooc, CNPC и Sinopec, говорится в статье.

20 апреля стало известно, что Shell уже начала выводить сотрудников из России. Речь идет о тех, кто работал в совместных предприятиях компании с «Газпромом» и «Газпром нефтью». Десятки работников, занятых на нефтегазовом проекте «Сахалин-2», были уволены с последующей переброской на другие проекты.

Российскому «Газпрому» принадлежит 50 процентов плюс одна акция проекта «Сахалин-2», у Shell около 27,5 процента, у Mitsui 12,5 и у Mitsubishi 10 процентов.