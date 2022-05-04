Конкурент «Газпрома» подсчитал потери после ухода из России

Норвежская нефтегазовая компания Equinor оценила потери после ухода с рынка РФ в $1 млрд

Норвежская нефтегазовая компания Equinor подсчитала потери после ухода из России. Об этом говорится в отчете компании за первый квартал 2022 года, опубликованном на сайте.

Конкурент «Газпрома» признал чистое обесценение активов в России в размере 1,08 миллиарда долларов, констатировали в компании. «Уход из России сильно повлияет на наших сотрудников и приведет к обесцениванию наших активов в стране в этом квартале», — признал президент и главный исполнительный директор Equinor ASA Андерс Опедал. Также в компании указали, что происходящее на Украине привело к росту цен на энергоносители и усилило неопределенность на рынках.

28 февраля Equinor объявила о своем решении прекратить новые инвестиции в Россию и начать процесс выхода из своих совместных предприятий. В середине марта стало известно, что компания также прекратит торговлю российской нефтью.

Equinor объявила, что не будет вступать в какие-то новые сделки, а также прекратит заниматься транспортировкой нефти и нефтепродуктов из России. В Equinor отметили, что имеют определенные обязательства. Сюда входят контракты, подписанные в январе этого года.