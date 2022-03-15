Конкурент «Газпрома» прекратит торговлю российской нефтью

Норвежская Equinor прекратит заниматься транспортировкой российской нефти

Норвежская нефтегазовая компания Equinor после решения о ее выходе из совместных предприятий в России прекратит торговлю российской нефтью, об этом говорится на сайте предприятия.

Крупный конкурент «Газпрома» заявил, что не будет вступать в какие-то новые сделки, а также прекратит заниматься транспортировкой нефти и нефтепродуктов из России. В Equinor отметили, что имеют определенные обязательства. Сюда входят контракты, подписанные в январе этого года. Компания в марте получит четыре партии нефти.

Два из них продаются клиентам в Азии. Третий — нафта, которая будет доставлена ​​на контрактное хранилище Equinor. Четвертый — сырьевой груз, он поступит на нефтеперерабатывающий завод Монгстад ​​в Норвегии. «Прием этих грузов осуществляется в полном соответствии с действующими санкциями. Equinor продолжает работу по уходу из России», — отметил конкурент «Газпрома».

В 2021 году в Equinor заявляли, что увеличат поставки газа на европейский рынок. Норвежская компания вместе с «Газпромом» покрывают 60 процентов потребностей ЕС в газе.