Конкурент «Газпрома» придет на выручку Европе

Норвежская международная энергетическая компания Equinor придет на выручку Европе в условиях дефицита топлива. Крупный конкурент «Газпрома» увеличит поставки газа на европейский рынок, пишет Bloomberg.

Генеральный директор Equinor Андерс Опедал заявил, что норвежский энергетический гигант решил остановить закачку газа в месторождение Gina Krog на шельфе Северного моря, который использовался для увеличения добычи нефти методом газлифта. Такой способ предполагает закачку сжатого газа в скважины, что повышает давление в нефтяном пласте.

Вместо этого освободившийся объем конкурент «Газпрома» решил направить на экспорт. «Компания может стать надежным поставщиком газа на европейском и британском рынках при таких высоких ценах», — отметил глава компании. Освободившийся газ должен обеспечить дополнительный объем в размере восьми миллионов кубометров в день. Это относительно небольшая прибавка к общему объему поставок Норвегии, который превышает 320 миллионов кубометров в день. Однако этой зимой «в Европе будут учитывать каждую молекулу топлива», отмечают представители Equinor. Компания также наращивает добычу на других газовых участках, в том числе на гигантском шельфовом месторождении Troll.

По словам гендиректора Equinor, цены на газ и нефть останутся этой зимой высокими, если погода будет в пределах климатической нормы. Он отметил, что запуск российского газопровода «Северный поток-2», который считается важнейшим способом для Европы увеличить поставки газа, по-прежнему является одной из неопределенностей для рынка. На данный момент запасы газа в Европе находятся на самом низком уровне за последние десять лет. Агентство указывает, что потоков топлива от крупнейшего поставщика в Европе, российского «Газпрома», недостаточно, учитывая растущие запросы со стороны Азии, которая испытывает высокую потребность в сжиженном природном газе (СПГ).

Норвежская Equinor вместе «Газпромом» покрывают 60 процентов потребностей ЕС в газе. Эксперты ранее отметили, что быстрый рост цен случился в лучший исторический период для Equinor. Норвежский поставщик оказался даже в лучшем положении, чем «Газпром». Компания стала продавать более половины газа спотовым клиентам, около 70 процентов от этого объема будет реализовано по ценам на сутки вперед.