Германия признала безопасность «Северного потока-2»

Минэкономики ФРГ направило в Федеральное сетевое агентство (регулирующий орган) заключение по сертификации газопровода «Северный поток-2». В ведомстве не увидели угрозы в российском трубопроводе и признали, что он не будет представлять опасности для газоснабжения Германии и Евросоюза. Об оценке министерства сообщает Reuters.

В процессе формирования заключения по газопроводу ведомство консультировалось с другими странами-членами ЕС. Регулятор ФРГ продолжит анализ соответствия «Северного потока-2» правовым предписаниям международного объединения. Предположительно, сертификация российского газопровода займет около трех месяцев. После того как регулятор вынесет решение, оно будет направлено на рассмотрение в Еврокомиссию, у которой будет еще два месяца на ответ.

Свою позицию министерству представила и польская нефтегазовая компания PGNiG, участвующая в процедуре сертификации «Северный поток-2». Она призвала отказать в одобрении трубопровода из-за рисков безопасности поставок газа в ЕС. Той же позиции придерживается и Украина, которая также подала заявку на участие в сертификации «Северного потока-2».

Минэкономики ФРГ не рассматривало вопрос независимости оператора «Северного потока-2» от поставщика газа. Ранее в октябре группа членов Европарламента попросила Еврокомиссию рассмотреть меры против «Газпрома» и не одобрять введение в эксплуатацию российского трубопровода. Законодатели отметили, что оператор не является независимым от поставщика газа, как того требует Газовая директива Евросоюза.