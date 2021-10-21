Польша назвала причину для отказа от сертификации «Северного потока-2»

Польская нефтегазовая компания PGNiG, участвующая в процедуре сертификации газопровода «Северный поток-2», представила свою позицию в процессе. Об этом говорится в сообщении на сайте компании.

В совместном обращении PGNiG и ее немецкого филиала PGNiG Supply & Trading в адрес Федерального министерства экономики и энергетики Германии в качестве причины отказа в разрешении названы риски для безопасности поставок газа в ЕС.

Польская компания отметила, что запуск газопровода повлияет на энергоснабжение как в целом в Евросоюзе, так и в отдельных странах, в том числе в Польше. По ее мнению, «Северный поток-2» предназначен исключительно для обхода действующих маршрутов через Польшу и Украину. Президент PGNiG Павел Маевский подчеркнул, что представления о том, что «Северный поток-2» позволит доставить в Европу дополнительные объемы газа, ни на чем не основаны.

При этом, напомнили в PGNiG, оператор газопровода Nord Stream 2 AG является дочерней компанией поставщика газа («Газпрома»), который оказывает серьезное влияние на безопасность энергопоставок в Евросоюз. Позднее в компании пообещали представить более полную и детальную позицию по этому вопросу Федеральному сетевому агентству Германии (BNetzA), которое и должно в конце текущего или начале следующего года принять решение о сертификации.

Ранее глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко заявил, что его компания тоже хочет участвовать в сертификации «Северного потока-2» немецким регулятором. И хотя присоединиться к польской заявке она не может, Киев и Варшава будут координировать свои позиции в борьбе с газопроводом.

19 октября премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий рассказал, что Европа стоит на пороге энергетического кризиса, который приведет к закрытию многих предприятий и бедности миллионов человек. В таком положении дел политик обвинил российское руководство, которое, по его мнению, намеренно придерживает поставки газа в ЕС, чтобы добиться сертификации «Северного потока-2».

В России такую позицию полностью отвергают. Как указал вице-премьер Александр Новак, курирующий в правительстве энергетическую сферу, «Газпром» полностью выполняет имеющиеся контракты, а заключать новые ему не предлагают. Кроме того, в самом «Газпроме» указывают на почти рекордный уровень добычи газа и необходимость заполнять собственные хранилища в связи с необычно холодной осенью.