Украина нашла способ повлиять на судьбу «Северного потока-2»

Украина подала заявку на участие в сертификации оператора газопровода «Северный поток-2», сообщил глава правления «Нафтогаза» Юрий Витренко, пишет РИА Новости.

«"Нафтогаз" как национальная компания (...) подал заявку на участие в процессе сертификации оператора "Северного потока-2" перед немецким регулятором, Федеральным агентством немецких сетей»", — сказал Витренко.

Таким способом Киев может повлиять на судьбу проекта. В «Нафтогазе» считают, что после его запуска для Украины и региона появятся большие риски. По мнению Витренко, на оценку решения по сертификации у Еврокомиссии может уйти до четырех месяцев.

Вице-премьер Александр Новак отмечал, что сроки запуска проекта будут зависеть от европейского регулятора, который проводит сертификацию «Северного потока-2». Российская сторона говорила, что, согласно ее ожиданиям, процесс может занять несколько месяцев. Nord Stream 2 AG должна быть сертифицирована как независимый оператор газопровода для соответствия проекта условиям газовой директивы Евросоюза. В августе заявку на участие в процедуре сертификации подал польский нефтегазовый концерн PGNiG. В пресс-службе компании тогда не скрывали, что могут таким образом навредить «Северному потоку-2».

18 октября оператор Nord Stream 2 AG сообщил, что первая нитка газопровода «Северный поток-2» заполнена техническим газом, пусконаладочные работы на второй продолжаются. Укладка первой нитки «Северного потока-2» завершилась в июне, второй — в сентябре. «Газпром» заявлял о планах начать поставки до конца 2021 года.