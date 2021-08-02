Польша нашла новый способ навредить «Северному потоку-2»

Польский нефтегазовый концерн PGNiG отправил заявку на включение его в процедуру сертификации газопровода «Северный поток-2». Об этом говорится в сообщении на сайте компании.

В пресс-службе компании не скрывают, что в случае положительного решения его используют как новый способ навредить проекту. Отмечается, что от процедуры зависит, сможет ли владелец газопровода — имеется в виду «Газпром» — получить привилегированное положение на европейском газовом рынке, что в Польше оценивают негативно.

Оператор проекта, считают в PGNiG, не собирается подчиняться общим принципам европейского энергопакета, цель которого — обеспечить равные условия для всех участников рынка. В частности, Nord Stream 2 AG хочет избежать применения к нему закона о доступе к инфраструктуре третьих сторон и прозрачных тарифах.

Указывается, что «Северный поток-2» негативно повлияет на энергетическую безопасность Евросоюза и отдельных государств — членов объединения. Как подчеркнул председатель правления PGNiG Павел Маевский, именно за этим компания решила присоединиться к процедуре сертификации.

Он напомнил, что после решения по газопроводу OPAL, сухопутному продолжению «Северного потока», никто не имеет права игнорировать принципы энергетической солидарности и последствия своих решений для безопасности других стран ЕС.

В июне Nord Stream 2 AG подал заявку на сертификацию в качестве независимого оператора. Эта модель позволила бы оператору обойти требование зарезервировать половину мощности «Северного потока» для независимых поставщиков. В противном случае поставки придется урезать в два раза, поскольку «Газпром» обладает монопольным правом на экспорт природного газа из России по трубопроводам.

Украинские власти также надеются на проблемы в сертификации «Северного потока-2» после того, как он будет достроен. Кроме того, в Киеве не исключают, что США могут пересмотреть свою позицию по проекту, ведь под договоренностями с Германией не стоит никаких подписей.

Между тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не понимают негативного отношения Польши к газопроводу.