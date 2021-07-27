В Кремле пожурили Польшу за отношение к «Северному потоку-2»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не понимают негативного отношения Польши к газопроводу «Северный поток-2», передает ТАСС.

Он пожурил замглавы МИД Польши Марчина Пшидача за высказывания относительно проекта. Чиновник в интервью местным СМИ указал, что Варшава несколько лет пыталась затормозить строительство и спасти Европу.

Песков подчеркнул, что Москва не может с пониманием относиться к таким декларациям, а также вновь заметил, что «Северный поток-2» является важным и полезным для всей Европы проектом. По словам представителя Кремля, газопровод внесет вклад в обеспечение энергобезопасности Европы.

Пшидач отмечал, что проект «Газпрома» угрожает Центральной и Восточной Европе, подрывает единство Евросоюза, и чем дольше он останется неактивным, тем лучше.

На прошлой неделе депутат сейма Яцек Протас обвинил польскую дипломатию в провале из-за договоренностей США и Германии по «Северному потоку-2». А депутат правящей партии «Право и справедливость» Катажина Суйка сравнила ситуацию с началом Второй мировой войны. По ее словам, как и в 1939 году Польша не может рассчитывать на союзников.

Между тем вице-спикер Госдумы, член комитета по энергетике Игорь Ананских раскритиковал действия Варшавы. Он заявил, что, противодействуя «Северному потоку-2», Варшава защищает свою монополию на прокачку газа из России.

О какой монополии говорит депутат, неизвестно. Еще в мае прошлого года Польша отказалась заключать новый долгосрочный контракт на прокачку газа, который предлагала Россия. Кроме того, с 2022 года Варшава намерена полностью отказаться от закупок газа в России.