Польша рассказала о «спасении Европы» от «Северного потока-2»

Замминистра иностранных дел Польши Марчин Пшидач в беседе с «Польским Радио» рассказал о «спасении Европы» от «Северного потока-2». Он заявил, что Варшава пыталась затормозить строительство газопровода. Об этом сообщает РИА Новости.

«Если бы не наши действия, этот проект был бы уже давно завершен <…>. Чем дольше этот газопровод неактивен, тем лучше для Центральной и Восточной Европы и единства Евросоюза», — отметил он.

21 июля США и Германия пришли к компромиссу по «Северному потоку-2». Страны договорились принять ответные меры против России, если она попытается использовать поставки газа в качестве «оружия» против Украины. В рамках соглашения ФРГ также возьмет на себя обязательство способствовать продлению договоренностей о транзите российского газа через Украину, которые истекают в 2024 году, не менее чем на десять лет.

США пообещали продолжить консультации с Украиной и Польшей по газопроводу «Северный поток-2».