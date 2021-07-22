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США пообещали продолжить консультации с Украиной по «Северному потоку-2»

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Нед Прайс
Нед Прайс
Фото: CARLOS BARRIA / Reuters

США пообещали продолжить консультации с Украиной и Польшей по газопроводу «Северный поток-2». Об этом рассказал официальный представитель Госдепа Нед Прайс, передает РИА Новости.

Согласно его заявлению, в широком смысле слова Вашингтон и сейчас консультируется с Киевом и Варшавой по данному вопросу. При этом Прайс подчеркнул, что данные консультации будут продолжаться и в будущем на различных уровнях.

Ранее в Киеве пригрозили России реваншем по газопроводу «Северный поток — 2». Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что соглашение США и Германии не остановит Киев в борьбе против реализации проекта. Кулеба подчеркнул, что сделка Вашингтона и Берлина — это еще не конец истории. У Киева много вопросов к западным партнером по поводу данного соглашения, добавил министр.

21 июля стали известны детали соглашения США и Германии по «Северному потоку-2». Согласно им, американская сторона не будет препятствовать завершению строительства газопровода в территориальных водах Германии, а ФРГ возьмет на себя обязательства по продлению действующего контракта на транзит российского газа через территорию Украины. В том случае если Москва откажется подписывать с Киевом соответствующий договор или будет использовать объект для политического давления, против нее будут введены санкции.

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