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Эксперт назвал договоренность по «Северному потоку-2» однозначной победой Путина

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Фото: Stine Jacobsen / Reuters

Соглашение США и Германии по газопроводу «Северный поток-2» является однозначной победой российского президента Владимира Путина. Об этом заявил РИА Новости ведущий международный экономист-нефтяник Мамду Саламе.

По словам эксперта, больше всего достигнутые договоренности выгодны для России. При этом проигравшей стороной стал Вашингтон и его «антироссийские союзники». Саламе отметил сильную экономическую волю и экономическую значимость Москвы и Берлина, благодаря которым аннулирование проекта всегда было маловероятным. Он также напомнил, что «Северный поток-2» сможет обеспечить энергетическую безопасность и регулярные поставки газа в страны-члены Евросоюза. «При этом у Украины по-прежнему есть шанс получить определенную выгоду «в данных обстоятельствах вместо того, чтобы потерпеть крах», — добавил он.

21 июля стало известно, что США и Германия пришли к компромиссу по «Северному потоку-2». Стороны условились принять ответные меры против России, если она попытается использовать поставки газа в качестве «оружия» против Украины. В рамках соглашения ФРГ также возьмет на себя обязательство способствовать продлению договоренностей о транзите российского газа через Украину, которые истекают в 2024 году, не менее чем на десять лет.

Комментируя заявление канцлера Германии Ангелы Меркель и президента США Джо Байдена о газопроводе «Северный поток-2», официальный представитель Кремля Дмитрий Песков оценил его фразой «без меня меня женили».

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