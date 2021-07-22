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Песков оценил заявление Байдена и Меркель фразой «без меня меня женили»

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Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков оценил заявление канцлера Германии Ангелы Меркель и президента США Джо Байдена о газопроводе «Северный поток-2» фразой «без меня меня женили». Об этом сообщает РБК в четверг, 22 июля.

По его словам, в заявлении есть утверждения, с которыми российская сторона не согласна, но есть и позиции, которые «мы готовы приветствовать».

Песков отметил, что Берлин и Вашингтон договорились способствовать продлению на 10 лет соглашения о транзите российского газа через Украину, однако вопрос этот должна решать Россия и Украина. «Поэтому слегка такой эффект — я не знаю, как это перевести на другие языки, но по-русски это — без меня меня женили», — сказал он.

Пресс-секретарь российского лидера напомнил, что Москва уже озвучивала готовность обсуждать продление договора о транзите и после 2024 года. По его словам, данный вопрос находится в экономической плоскости. Песков отметил, что в совместном заявлении Байдена и Меркель не была озвучена мысль о том, что Украина должна проявлять ответственную позицию в плане обеспечения экономически целесообразных условий для продолжения такого транзита.

Ранее в четверг, комментируя сделку США и Германии по «Северному потоку-2» и итоговое заявление сторон, Песков отметил, что Москва не согласна с формулировкой о вредоносной деятельности России.

21 июля стало известно, что США и Германия пришли к компромиссу по «Северному потоку-2». Стороны условились принять антироссийские санкции в случае, если она попытается использовать поставки газа в качестве «оружия» против Украины.

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