США договорились с Германией по «Северному потоку-2»

США и Германия достигли договоренностей по газопроводу «Северный поток-2», сообщила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд, передает ТАСС. Детали должны быть обнародованы 21 июля в ближайшие часы , пояснила она.

«Сегодня мы обнародуем договоренность, которой мы достигли с германским правительством. Я могу предоставить вам здесь ряд деталей», — сказала Нуланд во время выступления в комитете по иностранным делам Сената Конгресса.

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О том, что Вашингтон и Берлин близки к заключению соглашения по «Северному потоку-2», 19 июля сообщило Reuters. Одним из ключевых пунктов договоренностей может стать наращивание инвестиций этих стран, направленных на поддержку преобразования энергетики, повышения энергоэффективности и энергетической безопасности Украины.

20 июля Государственный департамент США признал, что американские санкции не смогли помешать строительству «Северного потока-2». По словам представителя ведомства, американские дипломаты обсуждали строительство газопровода с Германией, Украиной и Польшей и другими странами, которые могут «пострадать» от запуска газопровода. При этом, по данным СМИ, администрация президента США призывала Киев «помолчать» и не выражать недовольства из-за сделки с Германией по проекту.