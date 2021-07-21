США призвали Украину «помолчать» из-за сделки по «Северному потоку-2»

Администрация президента США призвала Украину «помолчать» и не выражать недовольства из-за сделки с Германией по «Северному потоку-2». Об этом сообщает Politico.

По информации издания, власти США заявили, что публичные выступления против соглашения могут нанести ущерб отношениям Вашингтона и Киева.

США также попросили Украину не обсуждать планы Вашингтона и Берлина с Конгрессом. Высокопоставленный чиновник администрации Джо Байдена оспорил это сообщение и сказал, что ситуация более сложная. Источник, близкий к президенту Украины Владимиру Зеленскому, сообщил, что Киев все еще считает, что США могут остановить проект с помощью санкций.

Ранее стало известно, что США и Германия договорились по «Северному потоку-2».