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Глава «Нафтогаза» заявил о поменявшемся мнении Меркель по «Северному потоку-2»

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Фото: Дмитрий Лельчук / РИА Новости
Юрий Витренко рассказал, что мнение Ангелы Меркель о «Северном потоке-2» изменилось

Глава «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил о поменявшемся мнении канцлера Германии Ангелы Меркель по газопроводу «Северный поток-2». Свою позицию он объяснил в эфире телеканала «Украина 24».

Витренко заверил, что канцлер, в первую очередь, «увидела реальные угрозы для безопасности Украины». По его словам, для украинской стороны это не только вопрос денег и экономики, а еще и «реальной безопасности». «Во-вторых, мы объяснили, что какие-то такие легкие решения, даже, например, ее разговоры о якобы продолжении текущего транзитного контракта на 10 лет... Мне кажется, она поняла те угрозы, которые несут в себе упрощенные решения», — добавил он.

Кроме того, глава «Нафтогаза» заметил «позитивные сигналы» по итогам переговоров Ангелы Меркель и президента США Джо Байдена. Ожидалось, что политики «озвучат какое-то решение, которое было принято за Украину», и что оно, в свою очередь, «будет нести пустые обещания, которые Украине ничего не дают». «И мы видим, что не было такого решения без Украины», — обратил внимание Витренко, расценив это как положительное развитие событий. Он предположил, что на это могли повлиять переговоры между Меркель и президентом Украины Владимиром Зеленским.

От любви до ненависти

Однако точки зрения, схожей с позицией Витренко, придерживаются на Украине далеко не все. Так, пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров раскритиковал Байдена и Меркель за отсутствие конкретики по противостоянию «Северному потоку-2» во время их переговоров. Он поблагодарил Берлин и Вашингтон за заявления о том, что Россия не может использовать «Северный поток-2» как оружие, и необходимости поддержания статуса Украины в качестве страны-транзитера газа. При этом конкретики касательно того, как стороны будут пытаться это обеспечивать, в Киеве не услышали.

Советник делегации Киева в Трехсторонней контактной группе, внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович и вовсе обвинил Ангелу Меркель в сдаче интересов Украины в пользу России. По его мнению, визит Владимира Зеленского в Германию и его переговоры с канцлером оказались безрезультатными. В частности, украинский президент не нашел общего языка с Меркель по вопросу достройки газопровода «Северный поток-2», заявил Арестович.

Депутат Верховной Рады Александр Дубинский заявил, что украинские власти вводят в заблуждение граждан своими заявлениями о том, что российский газопровод можно блокировать. Он подчеркнул, что Украина не может оказывать влияние на коммерческие проекты, которые находятся вне ее территории. «Я пока не знаю ни одного случая остановки после ввода в эксплуатацию каких-либо "потоков", которые уже были построены», — рассказал он.

«Вежливые» люди

Встреча Владимира Зеленского и Ангелы Меркель прошла 12 июля в Берлине. На ней украинский лидер заявил о необходимости обсуждать строительство «Северного потока-2» в «нормандском формате». По мнению главы украинского государства, запуск трубопровода несет угрозу энергетической безопасности страны, поэтому требуются диалог и гарантии стран Европейского союза (ЕС), ФРГ и Франции.

После переговоров Меркель объявила, что Германия продолжит поддерживать Украину в вопросе сохранения транзита газа через страну после запуска «Северного потока-2», однако сворачивать проект никак не намерена.

По мнению депутата Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадима Рабиновича, таким образом канцлер вежливо отказала украинскому президенту в обсуждении проекта в формате «нормандской четверки». По его словам, Меркель признала, что Германия и Франция являются партнерами Украины в различных сферах, однако не планируют обсуждать газ вместе с Минскими соглашениями.

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