Зеленский заявил о необходимости обсудить «Северный поток-2» в «нормандском формате»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил канцлеру Германии Ангеле Меркель о необходимости обсуждать строительство газопровода «Северный поток-2» в «нормандском формате». Об этом сообщает РИА Новости по итогам совместного брифинга лидеров.

По мнению главы украинского государства, запуск трубопровода несет угрозу энергетической безопасности страны, поэтому требуются диалог и гарантии стран Европейского союза (ЕС), ФРГ и Франции.

«Я заявил госпоже Меркель, что нам мало будет таких гарантий, потому что субъектом во всех этих переговорах является РФ. Риск того, что Украина будет отключена от газа, от транзита газа, это может случится — рискует вся территория Украины и временно оккупированная», — подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что газ может не получить и Донбасс, что является вопросом о гарантиях безопасности, взятых на себя участниками «нормандского формата».

Ранее президент Украины заявил, что введение «Северного потока-2» в эксплуатацию напрямую грозит энергетической безопасности стран Евросоюза. 11 июля он прибыл в Германию, чтобы обсудить с немецким руководством ряд вопросов о положении Украины на мировой арене. Зеленский встретился с премьер-министром федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия, главой партии "Христианско-демократический союз" Армином Лашетом.

