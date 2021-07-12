Украина откажется от претензий к «Северному потоку-2» в обмен на Крым

Украина может отказаться от претензий к российскому газопроводу «Северный поток-2» в обмен на возвращение ей Крыма и Донбасса. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров, сообщает Telegram-канал Klymenko Time.

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По его словам, Украина может прекратить борьбу против запуска «Северного потока-2», если ей дадут гарантии возврата «оккупированных территорий».

Никифоров добавил, что президент Украины Владимир Зеленский до конца будет бороться против запуска российского газопровода или за его остановку. При этом он отметил, что не в курсе конкретных предложений по «Северному потоку-2», которые Зеленский озвучит на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Ранее Никифоров сообщал, что украинский президент попросит Меркель остановить строительство «Северного потока-2». Он отметил, что заморозка проекта является «программой максимум» для Зеленского.

В июне украинский президент высказывал опасение, что завершение строительства газопровода позволит России заблокировать поставки энергоносителей через территорию Украины, тем самым вынудив Киев начать диалог с самопровозглашенными республиками Донбасса. Он подчеркнул, что Украине требуется гарантия, что Европа сможет обеспечить ее газом в случае отказа России осуществлять транзит.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором подавляющее большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина, страны Евросоюза и США не признают результаты голосования и назвали воссоединение Крыма с материковой Россией аннексией. Москва отвергает эти обвинения.