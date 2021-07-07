Зеленский пожалуется Меркель на «Северный поток-2»

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал на ближайшей встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель обсудить проблемы, связанные со строительством российского газопровода «Северный поток-2». Его цитирует издание «Страна.ua».

По мнению политика, позиция любой страны по отношению к этому проекту — «лакмусовая бумажка», которая определяет ее приоритеты на международной арене. «Я считаю, что прежде всего — безопасность, а после уже экономика. Но мы понимаем, что и без экономики невозможно. Но для кого тогда строить, если у нас война и гибнут люди?» — пожаловался Зеленский.

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Он подчеркнул, что вопрос работы газопровода приобрел глобальный характер, и выразил надежду на понимание канцлером мнения Киева на этот счет. «Это важно для энергетической безопасности не только Украины, а всей Европы», — заверил глава государства.

Ранее Зеленский в интервью нескольким зарубежным агентствам попытался связать вопрос завершения строительства «Северного потока-2» с проблемами безопасности в Донбассе. Он выразил уверенность, что после запуска объекта Россия заблокирует транзит газа через Украину, принудив ее признать самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики.

Изначально запуск «Северного потока-2» был запланирован на конец 2019 года, но из-за американских санкций его пришлось откладывать несколько раз. В июне президент России Владимир Путин заявил, что завершение второй ветки трубопровода произойдет через полтора-два месяца.