В Германии назвали безумием идею Украины о компенсациях из-за «Северного потока-2»

Лидер партии «Альтернатива для Германии», депутат Бундестага Тино Крупалла прокомментировал высказанную на Украине идею о компенсациях Киеву из-за запуска газопровода «Северный поток-2». Об этом он рассказал РИА Новости.

Парламентарий указал, что Россия не должна платить что-либо государству, не вовлеченному в транзит. «То, что стране, которая больше не предоставляет транзит, должна выплачиваться компенсация, я считаю это настоящим безумием», — заявил он.

Крупалла добавил, что считает это недопустимым с чисто экономической точки зрения, и он не может себе «представить, чтобы Россия могла бы или должна была бы выплачивать».

Ранее украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба написал в своем официальном аккаунте, что Киев выступает против завершения строительства российского газопровода. «Мы против "Северного потока-2". Условием его запуска должна быть деоккупация наших территорий и энергетическая безопасность Украины. Справедливая компенсация за угрозы», — отметил Кулеба. После этого на странице политика в Twitter многие пользователи высмеяли требование обменять Крым на газопровод «Северный поток-2».

Еще одно предложение озвучил украинский политолог, директор Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник. Он рассказал, что Украина сможет заработать на газопроводе «Северный поток-2», если после запуска газопровода ей передадут часть акций компании-оператора. «Мы понимаем, что "Северный поток-2" может быть выгодней для вас. Давайте, из-за того, что мы теряем, это вопрос политический, сделаем Украину сособственником, дайте нам пять-семь-десять процентов, чтобы мы могли компенсировать свои убытки», — заявил он.