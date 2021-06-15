В Госдуме оценили требование Киева обменять Крым на газопровод

В Госдуме оценили требование главы МИД Украины Дмитрия Кулебы обменять Крым на газопровод «Северный поток-2». Представляющий регион депутат Михаил Шеремет назвал это абсурдом, сообщает РИА Новости.

«Такое ощущение, что киевские власти живут в параллельном измерении. Россия не торгует ни суверенитетом, ни свободой, ни тем более людьми и территориями», — сказал российский парламентарий.

Ранее украинский министр написал в своем официальном аккаунте, что Киев выступает против завершения российского газопровода. «Мы против "Северного потока-2". Условием его запуска должна быть деоккупация наших территорий и энергетическая безопасность Украины. Справедливая компенсация за угрозы», — отметил Кулеба.

После этого на странице политика в Twitter многие пользователи высмеяли требование обменять Крым на газопровод «Северный поток-2».