Россия
 
Последние новости
Российских туристов ранили при стрельбе в Абхазии
Названа предполагаемая длительность переговоров Путина и Байдена
Российского бойца ММА объявили в розыск по подозрению в убийстве
В России оценили идею Украины обложить Крым налогами
Арестован заглядывавший под юбки злоумышленник
Россиянам отсоветовали приобретать продаваемые по доверенности квартиры
Центробанк пригрозил «закручиванием гаек»
Китай закрытием одного порта поставил мировую торговлю под угрозу
В МВД России объяснили причину снятия Тихановской с розыска
Новости партнеров
Прослушать новость

В Госдуме оценили требование Киева обменять Крым на газопровод

Перейти в «Мою Ленту»
Михаил Шеремет
Михаил Шеремет
Фото: Александр Натрускин / РИА Новоости

В Госдуме оценили требование главы МИД Украины Дмитрия Кулебы обменять Крым на газопровод «Северный поток-2». Представляющий регион депутат Михаил Шеремет назвал это абсурдом, сообщает РИА Новости.

«Такое ощущение, что киевские власти живут в параллельном измерении. Россия не торгует ни суверенитетом, ни свободой, ни тем более людьми и территориями», — сказал российский парламентарий.

Ранее украинский министр написал в своем официальном аккаунте, что Киев выступает против завершения российского газопровода. «Мы против "Северного потока-2". Условием его запуска должна быть деоккупация наших территорий и энергетическая безопасность Украины. Справедливая компенсация за угрозы», — отметил Кулеба.

После этого на странице политика в Twitter многие пользователи высмеяли требование обменять Крым на газопровод «Северный поток-2».

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В Германии назвали чушью требование Украины обменять Крым на «Северный поток-2»
Украинцы высмеяли требование Кулебы обменять Крым на «Северный поток-2»
На Украине предложили забрать часть акций «Северного потока-2»