На Украине предложили забрать часть акций «Северного потока-2»

Украина сможет заработать на газопроводе «Северный поток-2», если после запуска газопровода ей передадут часть акций компании-оператора. Об этом этом в эфире телеканала «Первый независимый» заявил украинский политолог, директор Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник, передает РИА Новости.

«Мы понимаем, что "Северный поток-2" может быть выгодней для вас. Давайте, из-за того, что мы теряем, это вопрос политический, сделаем Украину сособственником, дайте нам пять-семь-десять процентов, чтобы мы могли компенсировать свои убытки», — заявил он.

Бортник отметил, что такой вариант «возможен, пока газопровод не запущен».

Накануне глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о готовности Киева вести переговоры с США о компенсации в случае запуска «Северного потока-2». По его словам, решимость Вашингтона компенсировать потери Украине «существенно выросла», и Киев готов рассмотреть соответствующее предложение. «Но мы не обязательно согласимся на то, что нам предложат», — сообщил он, отметив, что газопровод представляет «угрозу безопасности» для Украины.

Ранее советник министра энергетики Украины Елена Зеркаль назвала способ борьбы с газопроводом «Северный поток-2». По ее мнению, Киев должен озвучить Западу стратегическое предложение, чтобы оказать давление на Москву и, в частности, на сам проект. Как заявила чиновница, Евросоюз способен защитить интересы Украины, а партнеры Киева могут применить свои геополитические инструменты для ограничения использования «Северного потока-2». Поэтому, считает она, Украина должна объединиться с некоторыми европейскими странами, поскольку они «несут колоссальные потери» от газопровода.

10 июня оператор Nord Stream 2 AG рапортовал, что строительство первой нитки газопровода «Северный поток-2» завершено. В компании отметили, что 4 июня закончилась трубоукладка, а 10 июня был сделан захлест — уложенные со стороны России и Германии морские секции газопровода соединены между собой. Трубоукладочные работы по морской части второй нитки еще идут.

Изначально запуск «Северного потока-2» был запланирован на конец 2019 года, но из-за американских санкций его пришлось откладывать несколько раз. Президент России Владимир Путин в июне заявил, что завершение второй ветки трубопровода произойдет через полтора-два месяца. Первую нитку начали заполнять газом уже 11 июня.



