На Украине назвали способ борьбы с «Северным потоком-2»

Советник министра энергетики Украины Елена Зеркаль назвала способ борьбы с газопроводом «Северный поток-2». По ее мнению, Киев должен озвучить Западу стратегическое предложение, чтобы оказать давление на Москву и, в частности, на сам проект. Об этом сообщает РИА Новости.

Как заявила Зеркаль в эфире телеканала ICTV, Евросоюз способен защитить интересы Украины, а партнеры Киева могут применить свои геополитические инструменты для ограничения использования «Северного потока-2». Поэтому, считает она, Украина должна объединиться с некоторыми европейскими странами, поскольку они «несут колоссальные потери» от газопровода.

По мнению Зеркаль, партнеры Киева могли бы использовать идею «которая была в 2019 году, по совместному консорциуму с привлечением европейских и американских компаний к использованию украинской трубы». Она добавила, что запуск «Северного потока-2» может оставить украинскую ГТС.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что удивился отказом США ввести санкции против компании Nord Stream 2 AG, которая реализует проект российского газопровода «Северный поток-2». По словам украинского лидера, такое решение не было направлено на поддержку Украины. Позже госсекретарь США Энтони Блинкен отверг его заявление, заявив, что эта информация могла не дойти непосредственно до Зеленского, однако, «должна была».

К настоящему моменту «Северный поток-2» готов на 95 процентов. Изначально запуск был запланирован на конец 2019 года, однако из-за американских санкций срок запуска пришлось откладывать несколько раз. По словам вице-премьера Александра Новака, всего осталось достроить участок длиной 100 километров.