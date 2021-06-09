Мир
 
Последние новости
В США российскую «Дрель» признали супероружием будущего
Стройное тело 54-летней голливудской актрисы в бикини вновь удивило фанатов
Дава прокомментировал заявление продюсера Лободы насчет него и Киркорова
В России оценили решение суда по генералу Ратко Младичу
Пушков прокомментировал «50-летнюю» подготовку Байдена к встрече с Путиным
В доме ударившего Макрона мужчины прошел обыск
Теннисист Медведев проиграл в четвертьфинале «Ролан Гаррос»
София Сапега прислала первые письма из белорусского СИЗО
В США назвали худшие последствия строительства «Северного потока-2»
Новости партнеров
Прослушать новость

В США отвергли заявление Зеленского по поводу санкций по «Северному потоку-2»

Перейти в «Мою Ленту»
Энтони Блинкен
Энтони Блинкен
Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен отверг заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Вашингтон не поставил Киев в известность об отказе ввести санкции против компании Nord Stream 2 AG, которая реализует проект российского газопровода «Северный поток-2». Слова госсекретаря приводит ТАСС.

По его словам, эта информация могла не дойти непосредственно до Зеленского.

«Для протокола: мы действительно поделились с украинскими партнерами нашими намерениями, касавшимися трубопровода. Возможно, эта информация не дошла непосредственно до президента Зеленского. Безусловно, она должна была», — заявил он.

Ранее Зеленский заявил, что удивился отказом США ввести санкции против компании Nord Stream 2 AG, которая реализует проект российского газопровода «Северный поток-2». По словам украинского лидера, такое решение не было направлено на поддержку Украины.

К настоящему моменту «Северный поток-2» готов на 95 процентов. Изначально запуск был запланирован на конец 2019 года, однако из-за американских санкций срок запуска пришлось откладывать несколько раз. По словам вице-премьера Александра Новака, всего осталось достроить участок длиной 100 километров.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В США пообещали не допустить запуск «Северного потока-2»
США потребовали от Германии обеспечить «целостность Украины»
Зеленский удивился отказу США от санкций по «Северному потоку-2»