Зеленский удивился отказу США от санкций по «Северному потоку-2»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что удивился отказом США ввести санкции против компании Nord Stream 2 AG, которая реализует проект российского газопровода «Северный поток-2». Об этом он рассказал в интервью порталу Axios.

По словам украинского лидера, такое решение не было направлено на поддержку Украины. «Я в самом деле думал, что касается "Северного потока 2", что Соединенные Штаты, скажем так, оставались последним оплотом. Мы понимаем, что только США способны остановить строительство», — сказал он.

Зеленский отметил, что в ходе разговора с президентом США Джо Байденом получил «прямые сигналы» относительно газопровода. При этом он подчеркнул, что все эксперты сходятся в том, что американский лидер знает Украину «лучше бывших президентов» и разбирается во многих вопросах. «Вот почему, опять же, мы были очень неприятно удивлены», — заключил он.

Ранее глава австрийской компании OMV AG Райнер Зеле посоветовал Украине предложить «Газпрому» привлекательные условия транзита газа в Европу вместо того, чтобы вмешиваться в строительство «Северного потока-2». Он уверен, Киеву не стоит мешать «Северному потоку-2», не вступая в честную конкуренцию. Если Украина сделает привлекательное предложение «Газпрому» и пообещает транзитные мощности на выгодных условиях, то российская транснациональная энергетическая компания, безусловно, его рассмотрит.

К настоящему моменту «Северный поток-2» готов на 95 процентов. Изначально запуск был запланирован на конец 2019 года, однако из-за американских санкций срок запуска пришлось откладывать несколько раз. По словам вице-премьера Александра Новака, всего осталось достроить участок длиной 100 километров.