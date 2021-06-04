Украина признала невозможность влиять на санкции против «Северного потока-2»

Cекретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов признал невозможность страны напрямую влиять на принятие США санкций против российского газопровода «Северный поток-2», но пообещал сделать все, чтобы проект не был реализован до конца. Об этом сообщает РИА Новости.

Чиновник пояснил, что республиканское меньшинство в американском Конгрессе в основном выступает за продление рестрикций, но при этом Киев не в состоянии принудить других парламентариев изменить свою позицию. «Но все наши дипломатические работники приобщены к этому процессу и делают все необходимое, чтобы это прекратить», — сказал Данилов.

Он добавил, что и в Европе существуют мощные игроки, который заинтересованы в сотрудничестве с Россией и не будут требовать от нее прекратить строительство. «Это Германия и Франция, которые на сегодняшний день непосредственно являются экономическими и политическими партнерами РФ», — отметил секретарь СНБО.

4 июня президент России Владимир Путин объявил о завершении строительства первой нитки «Северного потока-2» и подчеркнул, что вторая будет готова в течение полутора-двух месяцев. Изначально газопровод планировали ввести в эксплуатацию еще в конце 2019 года, но из-за американских ограничительных мер срок запуска пришлось откладывать несколько раз.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «Северный поток-2» является «козырной картой» Москвы, которую она сможет разыграть против Киева. Он пояснил, что завершение строительства объекта приведет к тому, что Украину рано или поздно «отключат» от транзита газа в Европу, из-за чего доходы республики начнут стремительно сокращаться.