Украина попросилась на переговоры по «Северному потоку-2»

Киев попросился на переговоры между Германией и США о судьбе российского газопровода «Северный поток-2», которые в настоящий момент идут в Вашингтоне. Об этом заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Welt.

Дипломат подчеркнул, что проект «бьет Украину в самое сердце» как в плане экономических потерь от транзита газа, так и с точки зрения политики безопасности. Поэтому присутствие Киева за столом переговоров будет целесообразным.

Кроме того, в Киеве есть опасения, что соглашение между США и Германией может быть достигнуто «за счет Украины».

Ранее сообщалось, что в четверг, 3 июня, правительственные эксперты двух стран обсудили беспокойство Вашингтона в сфере украинской и европейской энергобезопасности по поводу «Северного потока-2». Президент США Джо Байден уже официально признал, что санкции больше не смогут остановить стройку.

К настоящему моменту «Северный поток-2» готов на 95 процентов. Его планировали ввести в эксплуатацию еще в конце 2019 года, но из-за американских ограничительных мер срок запуска пришлось откладывать несколько раз.