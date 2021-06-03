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Советник Байдена обсудил с помощником Меркель Россию и Украину

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Фото: Patrick Semansky / AP Photo

Советник президента США Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан и внешнеполитический советник канцлера Германии Ангелы Меркель Ян Хеккер обсудили Россию и Украину. Об этом говорится на сайте Белого дома.

«Они поговорили о предстоящей встрече лидеров G7, саммите НАТО, важности обеспечения энергетического будущего Европы, коллективных усилиях по распределению вакцин от COVID-19, координации в сфере кибербезопасности и реакции на атаки вирусов-вымогателей и внешнеполитических приоритетах, включая Россию, Украину, Иран, Сахель и Западные Балканы», — говорится в заявлении.

В свою очередь, эксперты от правительств США и Германии обсудили трубопровод «Северный поток-2», в том числе беспокоящие США вопросы относительно рисков, которые он якобы представляет «для Украины и энергетической безопасности Европы».

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